Winnenden nach der OB-Wahl: 31 Prozent für den Herausforderer – warum die OB-Wahl mehr war als Formsache

Winnenden hat gewählt. Hartmut Holzwarth bleibt Oberbürgermeister. Doch 31 Prozent der Stimmen für seinen Herausforderer zeigen: Die Unzufriedenheit in der Stadt ist größer als gedacht.
Die Wiederwahl war erwartet worden. Der Mann auf dem Chefsessel des Rathauses in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) bleibt derselbe: Hartmut Holzwarth, seit 16 Jahren im Amt, hat die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag mit 67,4 Prozent der Stimmen deutlich gewonnen. Ruhig, sachlich, erfahren – wie man ihn kennt. Sein Herausforderer: Hans-Martin Fischer, parteilos, doch nicht unbekannt, Stadtrat der Bürgerstimme, politisch kantig, kritisch, angriffslustig.