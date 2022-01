1 Der Schaden an dem nun akut einsturzgefährdeten Haus beträgt laut Polizei rund 450 000 Euro. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein Wohnhaus in Winnenden im Rems-Murr-Kreis ist am Samstag in Brand geraten – und nun nicht mehr bewohnbar.















Link kopiert

Winnenden - Als die Feuerwehr bei dem Haus im Ortsteil Birkmannsweiler in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ankam, stand es bereits in Vollbrand, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte.

Die einzige Bewohnerin des Hauses, eine 58 Jahre alte Frau, sei mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Schaden an dem nun akut einsturzgefährdeten Haus beträgt laut Polizei rund 450 000 Euro. Warum es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.