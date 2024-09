Winnenden im Rems-Murr-Kreis: Routinemaßnahme mündet in SEK-Einsatz

Routinemaßnahme mündet in SEK-Einsatz

Ein Mann aus Winnenden soll seinen Führerschein abgeben. Dagegen wehrt er sich dermaßen heftig, dass das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen wird.











Ein Routineeinsatz der Polizei ist am Freitagmorgen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) derart eskaliert, dass das Spezialeinsatzkommando (SEK) eingreifen musste. Demnach sollte in der Pfeilhofstraße ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss vollzogen werden. Laut Informationen unserer Zeitung ging es lediglich um den Einzug eines Führerscheins, der nicht rechtzeitig abgegeben worden war.