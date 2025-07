Ein Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Strecke von Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) über Waiblingen nach Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mehrere gefährliche Vorfälle im Straßenverkehr verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, touchierte der 22-jährige Ford-Focus-Fahrer zunächst gegen 23 Uhr in Winnenden in der Marbacher Straße in Richtung der Landesstraße 1127 ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er auf der L 1127 weiter in Richtung Affalterbach. Hierbei geriet er immer wieder in den Gegenverkehr, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge teilweise stark abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern.

In Affalterbach Verkehrsinsel touchiert

Auf Höhe einer Tankstelle in Affalterbach touchiert er eine Verkehrsinsel. Durch einen Zeugen konnte der 22-Jährige schließlich im Ortskern gestoppt werden. „Aufgrund der starken Beschädigungen an dem Ford ist von weiteren, bislang unbekannten Kollisionsstellen auszugehen“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu weiteren Vorfällen machen können oder selbst geschädigt wurden, sich beim Revier Winnenden unter Telefon 07159 / 69 40 zu melden.