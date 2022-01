1 Die Polizei hofft auf Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei sucht eine 39-Jährige aus Winnenden – und hofft durch die Veröffentlichung eines Fotos auf Hinweise aus der Bevölkerung.















Winnenden - Die Polizei sucht fieberhaft nach Sarra M. aus Winnenden im Rems-Murr-Kreis. Demnach wird die 39-Jährige seit Mittwochmittag vermisst. Nach Angaben der Polizei ist die Frau vermutlich zu Fuß oder mit der Bahn unterwegs.

Derzeit ist nicht bekannt, warum Sarra M. verschwunden ist. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass der Vermissten etwas zugestoßen ist, hat sie ein Foto der Frau veröffentlicht. Das Bild und eine Beschreibung der Frau finden Sie hier.

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Sarra M. geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07195-6940 an das Polizeirevier in Winnenden oder unter 07361-5800 an die Aalener Dienststelle wenden.