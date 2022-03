1 Mehrere Streifenwagen rückten zu der Winnender Disco aus. Foto: Phillip Weingand / STZN

Auf der Toilette einer Winnender Disco sind am frühen Samstagmorgen zwei Männer aneinander geraten. Zwei andere Personen mischen sich ein – einer davon benutzt eine Flasche als Waffe.















In einer Diskothek in der Max-Eyth-Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat es am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, eine heftige Schlägerei gegeben. Als die ersten Polizeistreifen dort eintrafen, war die Situation für die Beamten zunächst sehr unübersichtlich. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass es im Toilettenbereich der Diskothek zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 29 Jahren gekommen war. Dieser entwickelte sich mehr und mehr zu einer Schlägerei. „Noch auf der Toilette sollen die beiden angefangen haben, aufeinander einzuschlagen und sich zu treten“, so ein Sprecher der Polizei.

Zwei weitere Männer mischten sich ein. Ein 24-Jähriger unterstützte nun den 29-Jährigen, während der 25-Jährige Rückendeckung von einem Unbekannten erhielt. Dieser Unbekannte soll mit einer Glasflasche auf die beiden Kontrahenten eingeschlagen und diese auch gewürgt haben. Die Personenbeschreibung fällt recht dürftig aus: Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er dunkle Haut gehabt haben soll. Das Polizeirevier Winnenden bitte Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0 71 95 / 69 40 zu melden.