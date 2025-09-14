Winnenden: Feier in Signalrot: Chevrolet, Rolls Royce, Mercedes – Oldtimer der Feuerwehr geben sich die Ehre

Ganz genau beobachtet Harald Pflüger, wie die schmucken alten Karossen in Rot auf den großen Parkplatz beim Feuerwehrmuseum Winnenden gefahren kommen. Schlag auf Schlag geht es dort am Samstagmorgen. Einige werden im Hänger gebracht, aber viele der Feuerwehr-Oldtimer fahren noch tadellos selber – lautes Motortuckern und Qualm inklusive.

Während der erste Vorsitzende des Feuerwehrmuseums Winnenden da so in der Sonne sitzt, schaut und abhakt, weiß er ganz genau, warum dieses Mal so viele teilnehmen. „Ich war 19 Jahre im Vorstand des Landesfeuerwehrverbands und habe das Oldtimertreffen quasi ins Leben gerufen. Jetzt, wo ich mit dem Amt aufhöre, geben sich mir zuliebe so viele wie noch nie die Ehre“, erklärt Harald Pflüger. Der ehemalige Winnender Feuerwehrkommandant ist sichtlich stolz darauf und bereit für die Feierlichkeiten.

Aktionstag und Oldtimer-Schau: Die Feuerwehr präsentiert sich

Und die fielen in Winnenden am Wochenende ordentlich groß aus. Beim Feuerwehr-Aktionstag in Kombination mit dem 11. Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen gab es in der Innenstadt alles rund ums Thema Feuerwehr zu bestaunen – ein besonderes Augenmerk lag dabei wohl auf den Oldtimern, die nach einer Rundfahrt verteilt in der Innenstadt zur Schau standen.

Die historischen Details faszinieren die Besucher und werden genau unter die Lupe genommen. Foto: Frank Eppler

Nicht von ungefähr ist die Stadt Winnenden für das Oldtimer-Treffen ausgewählt worden, denn deren Freiwillige Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 175-Jahr-Jubiläum. Weitere Besonderheiten? Da fällt Harald Pflüger sofort was ein. Denn vor genau 100 Jahren sei die legendäre Automobilspritze Benz-Gaggenau in Dienst gestellt worden. „Und dieses historische Löschfahrzeug haben wir bei uns im Museum und präsentieren es natürlich auch bei der Oldtimerschau“, erklärt Pflüger, der extra für diesen Anlass am Festwochenende eine Feier organisiert hat – Geburtstagstorte inklusive.

Rolls Royce, Chevrolet, Benz – Schaulaufen der historischen Fahrzeuge

Der Benz-Gaggenau reihte sich bei dem Event, dass wohl viele Männerherzen und manches Frauenherz höher schlagen ließ, in eine ehrenvolle Reihe mit 121 Fahrzeugen: Rolls Royce, ein Käfer mit Blaulicht oder ein Chevrolet – Fahrzeuge der letzten Jahrzehnte wurden von Vereinen, aber auch von gut gelaunten Privatbesitzern in den Kreis gefahren. Der Chevy kam mit Karl Hermann am Steuer lässig aus Tübingen nach Winnenden gefahren und weist eine Besonderheit auf – das Martinshorn. „Das hat Max Martin, ein Instrumentenbauer erfunden, der wollte, dass die Fahrzeuge besser gehört werden als mit einer Glocke. Und unser Chevy hat das Urmartinshorn“, erklärt Hermann und lässt sich mit seinem Oldtimer, Baujahr 1927, von Pflüger auf dem Parkplatz einweisen.

Während der Feuerwehrmuseumsverein bei dem Festprogramm für das Gelingen des historischen Teils – gezeigt werden Rundhauber wie Eckhauber, Kraftfahrspritzen wie Drehleiterfahrzeuge,Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen, Sonderfahrzeuge und Einsatzleitwagen – verantwortlich war, ging es der freiwilligen Feuerwehr darum, präsent zu sein und zu zeigen, was die Feuerwehr alles macht und wie die Arbeit der Ehrenamtlichen gelingt. „Dafür haben wir im Vorfeld viel organisiert und zeigen, wie ein Auto nach einem Unfall aufgeschnitten und wie ein Brand bekämpft wird“, erklärt Tobias Hackel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden und verrät, dass dafür passende zur Party zwei Nebelmaschinen im Einsatz sind.