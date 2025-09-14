Winnenden: Feier in Signalrot: Chevrolet, Rolls Royce, Mercedes – Oldtimer der Feuerwehr geben sich die Ehre

Zum 11. Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen rollen schmucke Karossen durch Winnenden inklusive Rundfahrt, Ausstellung und Begleitprogramm. Und eine Geburtstagstorte gibt’s noch oben drauf.
Ganz genau beobachtet Harald Pflüger, wie die schmucken alten Karossen in Rot auf den großen Parkplatz beim Feuerwehrmuseum Winnenden gefahren kommen. Schlag auf Schlag geht es dort am Samstagmorgen. Einige werden im Hänger gebracht, aber viele der Feuerwehr-Oldtimer fahren noch tadellos selber – lautes Motortuckern und Qualm inklusive.