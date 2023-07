1 In der Kirche von Sankt Karl Borromäus in Winnenden gab sich ein Hochstapler als Priester aus. (Archivbild) Foto: /Gottfried Stoppel

Ein falscher Priester, der auch in Winnenden sein Unwesen trieb, muss für 15 Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht Stuttgart hat in dieser Woche den Mann zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Der 22-Jährige hatte sich als katholischer Geistlicher ausgegeben, Kinder getauft, Gottesdienste gefeiert und kostbare liturgische Gegenstände gestohlen. Das Urteil wegen Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen sowie wegen Betrugs und Computerbetrugs ist noch nicht rechtskräftig, wie ein Gerichtssprecher am Freitag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagte.