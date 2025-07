Winnenden: Exhibitionist vor einer Schule

1 Die Polizei hat den Exhibitionisten vor Ort angetroffen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentral

Die Polizei hat in Winnenden einen 59-Jährigen festgenommen, der splitternackt auf einer Bank saß.











Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag in Winnenden einen Exhibitionisten erwischt. „Der 59-jährige Mann hat am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf einer Bank in der Bahnhofstraße vor einer dortigen Schule splitternackt gesessen und an seinem Glied manipuliert“, erläutert ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen. Die Polizisten konnte den Exhibitionisten anschließend feststellen und sucht nun nach weiteren Zeugen.