Die Täter nahmen zahlreiche Brillengestelle im Wert von mindestens 350 000 Euro mit.

Bei einem Einbruch in ein Brillengeschäft in Winnenden haben unbekannte Täter fette Beute gemacht. Sie stahlen eine Vielzahl von Gestellen im Gesamtwert von mindestens 350 000 Euro.











Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in das Optikergeschäft „durchblick“ in der Mühltorstraße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen und haben Brillengestelle in hohem Gesamtwert gestohlen.