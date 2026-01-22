Winnenden: Angestellter eines Supermarkts stellt Ladendieb und wird dabei verletzt

Zwei Männer stehlen in einem Winnender Supermarkt Lebensmittel. Einer von ihnen, ein 29-Jähriger, kann nach einer kurzen Flucht festgenommen werden.

Ein Angestellter eines Supermarktes in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend von einem mutmaßlichen Ladendieb verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 18.40 Uhr zwei Männer dabei beobachtet worden, wie sie in dem Geschäft in der Waiblinger Straße diverse Lebensmittel in ihre mitgebrachten Taschen und Rucksäcke packten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen.

Als sie von einer Angestellten des Ladens darauf angesprochen wurden, hätten die beiden Tatverdächtigen die Flucht ergriffen. Ein weiterer Angestellter des Supermarktes habe das Duo verfolgt. Ihm sei es gelungen, einen der beiden mutmaßlichen Ladendiebe festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der 29-jährige Tatverdächtige habe sich heftig gewehrt und mehrfach versucht, sich zu befreien und zu flüchten. Der Ladenangestellte habe bei der Verfolgung und beim Festhalten des Mannes leichte Verletzungen erlitten. Der Komplize des 29-jährigen Tatverdächtigen sei entkommen.

Im Rucksack des festgenommenen Tatverdächtigen seien neben den Lebensmitteln insgesamt neun hochwertige Parfümflacons im Wert von rund 900 Euro gefunden worden. Woher diese stammen, sei derzeit noch ungeklärt. Das Polizeirevier Waiblingen habe die Ermittlungen aufgenommen.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde laut der Polizei am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser habe den von der Anklagebehörde beantragten Haftbefehl ausgestellt. Anschließend sei der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden.

Zeugen, die Hinweise zum zweiten Tatverdächtigen sowie eventuell zur Herkunft des Parfüms geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen, Telefonnummer 07151/950422, in Verbindung zu setzen.