7 Auf Abstand, gezwungenermaßen: Prälatin Gabriele Arnold entpflichtet Dekan Winfried Speck. Foto: factum/Andreas Weise

Der evangelische Dekan Winfried Speck geht in Ruhestand und hinterlässt große Fußstapfen. Bei seinem Abschiedgottesdienst erhält er stehende Ovationen. Was hat seine Arbeit in Ludwigsburg ausgezeichnet?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - So ganz kommt er den Ludwigsburgern, denen das Wohl der anderen mehr als ein Lippenbekenntnis ist, zwar nicht abhanden: Vorsitzender des Verwaltungsrates der Karlshöhe will Winfried Speck erst mal noch bleiben. Gottesdienste halten, Trauungen vornehmen, Menschen beerdigen – auch das könnte er weiterhin, wenn er wollte. Er muss es aber nicht mehr. Seit Sonntag ist der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Ludwigsburg entpflichtet. Mit ihm gehe „ein Ermöglicher“ in den Ruhestand, so formulierte es Prälatin Gabriele Arnold.