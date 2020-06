Rassistischen Äußerungen im Alltag widersprechen – das ist Aufgabe jedes einzelnen, sagt Ministerpräsident Kretschmann im Video-Interview. Und er sagt, ob die Polizei im Südwesten ein Rassismus-Problem hat.

Stuttgart - Geografisch ist Minneapolis von Stuttgart zwar weit entfernt. Dennoch hat das, was in der US-amerikanischen Stadt am 25. Mai passiert ist, auch in Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt eine Debatte um Rassismus ausgelöst. In Minneapolis war der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet worden, nachdem ein Polizist sein Knie mehr als acht Minuten lang in Floyds Nacken gedrückt hatte.

Debatte um’s Grundgesetz

Seitdem gehen Menschen in den USA und weltweit, auch in Stuttgart, gegen Rassismus auf die Straße. In Deutschland wird seither unter anderem diskutiert, ob der Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz gestrichen werden sollte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält das für „sehr überlegenswert“ – fragt sich aber, welches Wort den Begriff ersetzen sollte. Außerdem sagt Kretschmann, ob die Polizei in Baden-Württemberg in seinen Augen ein Rassismus-Problem hat und warum mit pauschalen Zuschreibungen für bestimmte Gruppen endlich Schluss sein muss.