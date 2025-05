Winfried Kretschmann: Ministerpräsident zu kommunaler Finanznot: „Ball liegt beim Bund“

1 Winfried Kretschmann verkündet schlechte Neuigkeiten für die finanziell schwer angeschlagenen Kommunen im Südwesten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Finanzkrise von Städten und Gemeinden verschärft sich mit der neuen Steuerschätzung weiter. Das Land kann aktuell aber nicht helfen, so Kretschmann. Erstmal sei der Bund am Zug.











Ministerpräsident Winfried Kretschmann will den finanziell schwer angeschlagenen Kommunen im Südwesten keine Hoffnung machen auf kurzfristige Finanzhilfen des Landes. Die Bundesregierung müsse zunächst ihr Investitionspaket in Gang bringen, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Der Ball liegt beim Bund.“ Das Land könne erst handeln, wenn man wisse, was der Bund vorhabe und wohin die Investitionssumme fließe. „Sonst stochern wir im Nebel rum.“ Doppelförderung müsse vermieden werden.