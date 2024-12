Winfried Kretschmann: Ministerpräsident über Todesfahrt von Magdeburg erschüttert

1 Winfried Kretschmann ist erschüttert über die Ereignisse in Magdeburg. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ist erschüttert über die Todesfahrt von Magdeburg. Zudem dankte er den Einsatzkräften.











Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann trauert um die Opfer der Attacke in Magdeburg. „Das schreckliche Ereignis in Magdeburg erschüttert uns zutiefst – gerade in der Adventszeit, die eigentlich von Frieden, Besinnung und Gemeinschaft geprägt sein sollte. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die von diesem Anschlag betroffen sind“, sagte der Grünen-Politiker. Baden-Württemberg stehe in dieser schweren Zeit fest an der Seite der Menschen in Sachsen-Anhalt. „Mein Dank gilt den Einsatzkräften vor Ort.“