Winfried Kretschmann: Ministerpräsident geht privat nicht auf Weihnachtsmärkte

1 Winfried Kretschmann geht nicht mehr auf Weihnachtsmärkte. (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) treibt sich nach eigenem Bekunden privat nicht auf Weihnachtsmärkten herum. Seine Erklärung: „Ich brauche nichts mehr“, sagte der Regierungschef auf Nachfrage in Stuttgart. „Und Brötle backt meine Frau selber.“ Dabei zeigt sich seine Frau Gerlinde regelmäßig auf dem Weihnachtsmarkt - mit den Landfrauen verkauft sie in der Adventszeit Marmelade auf dem Markt in der Stuttgarter Innenstadt.