Winfried Kretschmann: Gescheiterte Richterwahl ist „politisches Versagen“

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann Foto: Markus Lenhardt/dpa/Markus Lenhardt

Winfried Kretschmann sieht in der vorerst gescheiterten Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht „schweres politisches Versagen“. Die Einzelheiten.











Link kopiert



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht in der vorerst gescheiterten Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht „schweres politisches Versagen“. Das Verfahren, dass sich die Parteien im Vorfeld einer Wahl nichtöffentlich auf einen Kandidaten einigen, habe nicht funktioniert, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Personen dürften nicht beschädigt werden.