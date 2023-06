1 Landesverkehrsminister Hermann (Grüne) will einen Zusatzhalt in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de

Der Landesverkehrsminister Winfried Hermann ist besorgt, dass der Stuttgarter Hauptbahnhof zum Engpass wird und die Verdoppelung der Fahrgastzahlen nicht schafft. Er will einen unterirdischen Zusatzhalt.









Stuttgart - Seit Wochen streiten sich Bahnexperten über die Frage, ob mit dem neuen Stuttgarter Hauptbahnhof eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen zu schaffen sei und ob der angestrebte Deutschland-Takt im Fahrplan mit ihm eingehalten werden könnte. Das letzte Wort in der Angelegenheit hatte Thorsten Krenz, der Konzernbevollmächtigte der Bahn in Baden-Württemberg, der sich in einem Schreiben an politisch Verantwortliche zuversichtlich zeigte, dass man bei „einer entsprechenden Optimierung der Zulaufstrecken auch außerhalb der Region Stuttgart“ für die Erreichung beider Ziele „bestens gerüstet“ sei.