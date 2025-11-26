Wo können Windparks entstehen? Darüber entscheidet die Regionalversammlung am 3. Dezember. Doch nicht alle Standorte kommen in der Bevölkerung gut an.
In seiner nächsten Amtszeit würde er gern ein Windrad in oder über Hemmingen sich drehen sehen, sagt der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU), der am 14. Dezember bei der Wahl als Rathauschef bestätigt werden möchte. Denn dann wäre die Gemeinde, die die Energiewende seit Jahrzehnten vorantreibt, energieautark. Nördlich von Hemmingen sollen sich bald vier Windräder drehen. Der Anlagenbauer aus Ellwangen im Ostalbkreis, Uhl Windkraft, wartet auf grünes Licht für seinen geplanten Windpark. Doch das im Regionalplan als LB-08 bezeichnete Vorranggebiet (Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen und Markgröningen) steht in der Kritik. Die Ditzinger indes treiben andere Bedenken um.