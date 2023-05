1 Ministerpräsident Winfried-Kretschmann (Grüne) bei einem Windpark in Sulzbach-Laufen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt einen Umschwung beim Windkraftausbau voraus. Doch stimmt das überein mit den nackten Zahlen?









Winfried Kretschmann (Grüne) sieht eine Trendwende beim Windkraftausbau. „Der Wind hat sich gedreht“, sagte der Ministerpräsident in Sulzbach-Laufen. Aktuell seien rund 100 Anlagen genehmigt, aber noch nicht am Netz. „133 Anlagen sind im aktuell im Genehmigungsverfahren, 178 Anlagen befinden sich im Stadium der Projektvorstellung. Damit seien zusammen mehr als 400 Windkraftanlagen, die in der Pipeline sind.