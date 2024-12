Windkraft in Weil der Stadt: Stadt will Angebote für acht Windräder einholen

1 776 Windräder gibt es in Baden-Württemberg derzeit. Bald auch in Weil der Stadt? Foto: imago/Werner Dieterich

Für die Entwicklung der Windkraftanlagen sucht Weil der Stadt jetzt Projektpartner. Ein wichtiger Faktor bei der Wahl soll auch die Bürgerbeteiligung sein – zumindest bei einem von zwei Windparks.











Ein knappes halbes Jahr ist es her, seit sich die Weil der Städter in einem Bürgerentscheid mit klarer Mehrheit für die Entwicklung von Windkraftanlagen auf städtischer Gemarkung entschieden haben. 63,7 Prozent stimmten parallel zur Kommunalwahl mit „Ja“, für die Stadt politische Legitimation in einer sonst aufgeladenen Debatte. Sechs Monate nach der Abstimmung nimmt die Verwaltung nun den nächsten Schritt in Sachen Windkraft.