Die kommunalen Gremien der Gemeinden Berglen und Remshalden entscheiden über Windkraft im Waldgebiet Buocher Berg-Oberholz. Bis zu zwei Anlagen sind im Vorranggebiet RM-26 möglich.
Zwei Kommunen im Rems-Murr-Kreis wollen die Nutzung von Windenergie auf eigenen Waldflächen prüfen. Die Gemeinderäte von Berglen und Remshalden entscheiden am 28. April beziehungsweise 4. Mai darüber, ob sie grundsätzlich bereit sind, Flächen im Gebiet Buocher Berg-Oberholz für ein gemeinsames Windkraft-Projekt bereitzustellen.