Windkraft im Rems-Murr-Kreis: Reicht der Wind am Hörnle für drei Windräder? Gutachten bringt Klarheit

Reicht der Wind aus, um den Windpark Hörnle zwischen Backnang und Winnenden wirtschaftlich zu betreiben? Die Ergebnisse des Gutachtens wurden jetzt im Gemeinderat vorgestellt.
Reicht der Wind am Hörnle – oder nicht? Diese Frage begleitet die Planungen für den Windpark zwischen Backnang und Winnenden seit Jahren. Nun gibt es darauf erstmals eine belastbare Antwort. Im Gemeinderat Backnang stellte Matthias Pavel, Leiter Projektierung bei Uhl Windkraft, dieser Tage das Ertragsgutachten für das Projekt vor. Das Ergebnis: Die Windverhältnisse am Standort reichen aus, um den Windpark wirtschaftlich betreiben zu können.