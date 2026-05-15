Windenergie im Bottwartal: Jetzt auch Pläne für Windrad in Steinheim

Die Stadt Großbottwar denkt über ein Windrad im Hardtwald (Kreis Ludwigsburg) nach, hat zwei Investoren an der Hand. Für eine zweite Anlage in dem Forst reifen nun ebenfalls Pläne.
Die Kommunen im Raum Marbach haben einst von einem gemeinsamen Windpark mit acht Anlagen im Hardtwald geträumt. Den Gewinn wollten sich die Anrainer brüderlich teilen. Der Verband Region Stuttgart (VRS) grätschte allerdings dazwischen und wies ein Vorranggebiet in dem Forst aus, in dem lediglich zwei Anlagen Platz finden. Es ist nun gut möglich, dass genau diese beiden Windräder tatsächlich realisiert werden.