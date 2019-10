1 Wincent Weiss befindet sich zur Zeit auf Deutschlandtour. Foto: Veranstalter/Christoph Köstlin

Der 26-Jährige befindet sich momentan auf Deutschlandtour – und begeistert seine Fans. Im kommenden Jahr spielt er unter dem Viadukt in Bietigheim-Bissingen. Die Veranstaltungsreihe, die im Sommer Premiere feierte, wird fortgesetzt.

Bietigheim-Bissingen - Zu Dieter Thomas Kuhn und ZZ Top strömten im Sommer Tausende Musikfans unter das Viadukt in Bietigheim-Bissingen. Zum Abschluss nickten die Rapfans beim Konzert von Altmeister Dendemann mit den Köpfen. Weil die erste Auflage der Konzertreihe „Live am Viadukt“ so großen Anklang fand, wird sie im kommenden Jahr fortgesetzt. Der erste Künstler steht auch schon fest: Wincent Weiss wird am Donnerstag, 25. Juni 2020, auf dem Festplatz spielen. Weiss gehört derzeit zu den erfolgreichsten Musikern, die die deutsche Szene zu bieten hat. Seine Hits wie „Feuerwerk“, „An Wunder“ und „Musik sein“ erreichen auf den gängigen Internet-Musik-Portalen Millionen Klicks. Sein Debütalbum „Irgendwas gegen die Stille“ wurde mit Platin ausgezeichnet. Auch im Radio werden seine Lieder hoch und runter gespielt.

Momentan befindet sich Weiss auf Deutschlandtour

Einst hatte Weiss an der TV-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teilgenommen, war aber frühzeitig ausgeschieden. Den Durchbruch schaffte er dennoch. Inzwischen ist der 26-Jährige auch aus Fernsehformaten wie „Sing meinen Song“ (Vox) bekannt. Aktuell befindet sich der gebürtige Bad Oldesloer auf Deutschland-Tournee – und weil er so erfolgreich ist, geht es im nächsten Jahr weiter. Ein Stopp der „Sommertour“ ist Bietigheim-Bissingen. Karten für das Konzert gibt es im Internet unter www.ticketmaster.de und von Montag, 11. November, an online unter www.ticket.eventstifter.de sowie www.musiccircus.de.