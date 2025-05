Wimsheim: Weniger Katzenelend ist das Ziel

1 Es gibt in Deutschland geschätzt rund zwei Millionen wild lebende Katzen. Foto: imago/blickwinkel

Die unkontrollierte Vermehrung der Straßentiger soll eingedämmt werden. Deshalb denkt man auch in Wimsheim über eine Verordnung zum Schutz wild lebender Katzen nach.











Link kopiert



Katzen sind die liebsten Haustiere der Deutschen, zumindest wenn es um die große Zahl von rund 16 Millionen Tieren geht, die in hiesigen Haushalten leben. Aber es gibt geschätzt auch noch rund zwei Millionen wild lebende Katzen – nicht zu verwechseln mit den seltenen Wildkatzen – die weder regelmäßig Futter bekommen, geschweige denn medizinische Hilfe bei Krankheit. Und krank sind diese Straßentiger häufig, was nichts daran ändert, dass sie sich stark vermehren, wodurch das Katzenelend weiter zunimmt. Um dies einzudämmen, haben bereits viele Kommunen Katzenschutzverordnungen erlassen, die es ermöglichen, frei lebende Tiere einzufangen und kastrieren zu lassen, die aber auch Katzenherrchen und –frauchen verpflichtet, ihre Freigänger-Tiere ebenfalls kastrieren und kennzeichnen sowie registrieren zu lassen. Solche Verordnung gibt es etwa bereits in Leonberg, Renningen, Weil der Stadt und Weissach, aber auch in Heimsheim und Mönsheim.