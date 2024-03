1 In der Kita in Wimsheim soll es zu Misshandlung von Kindern gekommen sein. Foto: /Simon Granville

Die Polizei ermittelt in der Kindertagesstätte in Wimsheim wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen.











Ein schwerwiegender Verdacht steht im Raum, nämlich der der Misshandlung von Schutzbefohlenen in der Kindertagesstätte in Wimsheim. In der vergangenen Woche haben Eltern eine entsprechende Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Gemeinde als Trägerin der Einrichtung, die von rund 150 Kindern – von der Krippe bis zum Schuleintritt – besucht wird, hat in der Folge alle Eltern darüber informiert. Am Montag dieser Woche brachte der Bürgermeister Mario Weisbrich den Vorgang auch in der Gemeinderatssitzung zur Sprache.