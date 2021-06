Newsblog zum Unwetter in Stuttgart Auch die Polizei bleibt in den Wassermassen stecken

Starkregen und schwere Sturmböen haben am Montagabend zahlreiche Schäden in Stuttgart angerichtet. Umgestürzte Bäume und umherfliegende Äste sorgen für viele Einsätze. Auch die S-Bahn musste den Betrieb einstellen. Wir berichten in einem Newsblog über die aktuelle Entwicklung.