Wimbledon-Siegerin statt Model: Angelique Kerber ersetzt verletzte Lena Gercke bei Promi Padel WM

Der Ersatz für Lena Gercke bei der "Promi Padel WM" ist gefunden - und der dürfte für Sorgenfalten bei den Stars führen. Sie bekommen es nun schließlich mit Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber zu tun.

Ob die anderen berühmten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Promi Padel WM" über diesen Wechsel glücklich sind? Ihre Siegchancen dürften nun jedenfalls drastisch gesunken sein. Denn wie ProSieben-Sprecher Christoph Körfer der "Bild" bestätigte, wird bei dem Spaß-Event die verletzte Lena Gercke (37) mal eben durch eine waschechte Wimbledon-Gewinnerin ersetzt - und zwar Angelique Kerber (37).

Gercke "hat sich leider im Training so schwer verletzt, dass sie am Samstag nicht bei der Promi-Padel-Weltmeisterschaft zum Schläger greifen kann", so Körfer, der daraufhin den namhaften Ersatz enthüllt: "Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber springt kurzfristig für sie ein und will ihre Titelsammlung erweitern. [...] Das wird für ihre Gegner Christoph Kramer und Mats Hummels eine harte Challenge."

Kerber hatte ihre Karriere als Tennisprofi im vergangenen Jahr beendet, knapp ein Jahr später kam ihr zweites Kind auf die Welt. Doch erst vor wenigen Tagen hatte sie beim Ladies Masters - einem Showturnier in Luxemburg - ihr Comeback gefeiert und prompt die Trophäe gewonnen. Die Hoffnung, Kerber könnte außer Form sein, dürfen ihre Padel-Kontrahenten also umgehend begraben.

Drei Knochen und zwei Bänder durch

Lena Gercke, die erste Gewinnerin in der Geschichte von "Germany's next Topmodel", hatte vergangenen Woche auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt, sich bei der Vorbereitung für die "Promi Padel WM" verletzt zu haben. In einem Video direkt nach dem Trainingsunfall, in dem sie ihren lädierten Fuß in die Kamera hält, hatte sie den Vorfall noch mit Humor genommen.

Nur wenig später enthüllte sie aber die überraschende Schwere der Verletzung: "Ich muss sagen, mit dieser Diagnose habe ich auf keinen Fall gerechnet. Wie kann man von einmal umknicken sich 3 Knochen anbrechen und 2 Bänder reißen? Irgendwie habe ich noch gar keine Zeit gehabt das so richtig zu realisieren, was das für mich in den nächsten Wochen (vor allem als Mutter von zwei kleinen Kindern!) bedeutet."

ProSieben strahlt das neue Format "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" am 18. Oktober live ab 20:15 Uhr aus. Auch über den Streamingdienst Joyn gibt es das Event zur neuen Trendsportart zu sehen. Die Spiele, an denen 16 Promis - unter anderem auch Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderator Christian Düren, Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann und Boris Beckers Sohn Elias Becker - teilnehmen, werden im SAP Garden in München ausgetragen.