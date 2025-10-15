Wimbledon-Siegerin statt Model: Angelique Kerber ersetzt verletzte Lena Gercke bei Promi Padel WM

Der Ersatz für Lena Gercke bei der "Promi Padel WM" ist gefunden - und der dürfte für Sorgenfalten bei den Stars führen. Sie bekommen es nun schließlich mit Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber zu tun.
Ob die anderen berühmten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Promi Padel WM" über diesen Wechsel glücklich sind? Ihre Siegchancen dürften nun jedenfalls drastisch gesunken sein. Denn wie ProSieben-Sprecher Christoph Körfer der "Bild" bestätigte, wird bei dem Spaß-Event die verletzte Lena Gercke (37) mal eben durch eine waschechte Wimbledon-Gewinnerin ersetzt - und zwar Angelique Kerber (37).