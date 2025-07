Wimbledon: Siegemund verliert nach großem Kampf gegen Nummer eins der Welt

1 Für Laura Siegemund ist das Turnier zu Ende. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Die Stuttgarter Tennisspielerin Laura Siegemund ist im Viertelfinale von Wimbledon ausgeschieden. Gegen die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, verlor sie in drei Sätzen.











Laura Siegemund winkte enttäuscht ins Publikum, klopfte sich auf die Brust und durfte doch stolz vom Centre Court gehen. Trotz einer fabelhaften Leistung hat die 37-Jährige in einem Drei-Satz-Krimi gegen die Topfavoritin die nächste Sensation in ihrem Wimbledon-Märchen verpasst. Die große Außenseiterin unterlag der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka mit 6:4, 2:6, 4:6 und schaffte damit nicht den Einzug in ihr erstes Halbfinale beim Rasen-Klassiker.