Wimbledon: Lisicki glaubt an Kerber-Coup in Wimbledon

Lisicki glaubt an Kerber-Coup in Wimbledon

1 Das Spiel von Angelique Kerber passt perfekt nach Wimbledon. Foto: Andreas Gora/dpa

Angelique Kerbers Spiel passt perfekt nach Wimbledon. Das weiß eine Kollegin aus eigener Erfahrung.











Link kopiert



Berlin - Sabine Lisicki traut Landsfrau Angelique Kerber beim Tennis-Klassiker in Wimbledon eine Überraschung zu. "Sie sieht fantastisch aus. Sie ist topfit. Und wenn man ein Turnier schon mal gewonnen hat, dann ist alles möglich", sagte Lisicki der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des dritten Grand-Slam-Turniers. Kerber hatte 2018 in Wimbledon triumphiert. Am heutigen Freitag wird sie bei der Auslosung erfahren, gegen wen sie zunächst antreten wird.