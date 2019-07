12 Herzogin Kate ist bereits den zweiten Tag in Folge zu Gast in der Royal Box – am Sonntag mit Ehemann Prinz William. Foto: Pool

Das Wimbledon-Finalmatch zwischen Novak Djokovic und Roger Federer zieht die Massen an. Neben Schauspieler Benedict Cumberbatch und Fußballer Olivier Giroud, sind auch Herzogin Meghan und Prinz William wieder dabei.

London - Während Novak Djokovic und Roger Federer auf dem Centre Court das Wimbledon-Finale ausspielen, reiht sich ein Promi an den anderen auf der Tribüne. Neben Herzogin Kate, die bereits beim Frauen-Finale mit Schwägerin Meghan anwesend war, sieht sie sich das Match am Sonntag mit Ehemann Prinz William an.

Lesen Sie hier: Wer etwas auf sich hält, sitzt in der „Royal Box“

Aber auch andere prominente Persönlichkeiten, Sportler und Stars lassen sich das Finale des Tennis-Turniers nicht entgehen und nehmen in der berühmten Royal Box platz. Schauspieler Benedict Cumberbatch ist regelmäßiger Gast in Wimbledon. Ebenso wie fast die gesamte royale Familie.