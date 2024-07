Wimbledon: Djokovic mit kurioser Kritik: „Guuuuuute Nacht“

1 Novak Djokovic sorgte in einem Interview nach seinem Viertelfinaleinzug für Gesprächsstoff. Foto: AFP/BEN STANSALL

Novak Djokovic zieht in Wimbledon ins Viertelfinale ein. Für Gesprächsstoff sorgt der Tennis-Star im anschließenden Interview.











Link kopiert



Nach seinem Viertelfinaleinzug in Wimbledon hat der serbische Tennis-Star Novak Djokovic mit einer kuriosen Kritik am Publikum für Aufmerksamkeit gesorgt. „All den Fans, die Respekt hatten und den ganzen Abend hier geblieben sind, danke ich von ganzem Herzen“, sagte der 37-Jährige: „All denen, die entschieden haben, den Spieler nicht zu respektieren, in diesem Fall mich, wünsche ich eine guuuuuute Nacht. Guuuute Nacht. Guuuute Nacht. Sehr guute Nacht“.