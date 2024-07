Wer überträgt Wimbledon?

1 Besteht Zverev das Wimbledon-Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz? (Symbolbild) Foto: dpa/Mosa'ab Elshamy

Alexander Zverev kann sich in Wimbledon bisher auf seinen Aufschlag verlassen. Der French-Open-Finalist erklärt, warum er viel daran gearbeitet hat. Im Achtelfinale kann er nach dem Sturz antreten. Wo kann man das sehen?











Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev macht neben seinem schmerzenden Knie in Wimbledon auch mit seinem konstanten und wuchtigen Aufschlag von sich reden. In drei Matches hat er noch kein Aufschlagspiel abgegeben. Auch im Achtelfinale am Montag um 15:45 Uhr dürfte ein starkes Service helfen, um die Prüfung gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz zu bestehen.