Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Seine Serie Späti geht weiter

Die ZDF-Comedyserie "Späti" erhält nach dem Auftakt im Frühjahr weitere Folgen. Wie Hauptdarsteller und Creative Producer Wilson Gonzalez Ochsenknecht bestätigt, werden sogar gleich zwei weitere Staffeln produziert.

Vor seinem gemeinsamen Auftritt mit Mutter Natascha Ochsenknecht (61) in der ProSieben-Show "Schlag den Star" am Samstagabend hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) seine Fans noch mit einer weiteren beruflichen Ankündigung überrascht. Seine Serie "Späti" wird fortgesetzt - und das gleich mit einem Doppelschlag.

Nach der ersten Staffel folgen nun zwei und drei "Ihr Lieben, ich hab' Neuigkeiten für Euch!", schrieb der 35-Jährige am Freitagabend in seiner Instagram-Story und ließ dann die Katze aus dem Sack: Seine ZDF-Comedyserie geht weiter und erhält Staffel zwei und drei. "Neue Runde(n), neues Glück. #SPÄTI kommt wieder", kündigt Ochsenknecht an und teilt dazu mehrere Bilder aus der Serie. "Warum nur eine, wenn man auch drei Staffeln haben kann", heißt es dazu unter anderem. Mama Natascha hinterließ ein freudiges "Yeahhhhhhhh" im Kommentarbereich.

Alltagsgeschichten aus Berliner Kiosk

Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat sich mit "Späti" einen großen Traum erfüllt. Er spielt nicht nur die Hauptrolle Fred, sondern ist auch Creative Producer und zusammen mit Martin Waldmann Ideengeber der urbanen Sitcom, die in einem Berliner Kiosk spielt. Die erste Staffel startete am 28. März 2025 in der ZDF-Mediathek und am 8. April um 21:45 Uhr in ZDFneo. Wann die beiden weiteren Staffeln ausgestrahlt werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Erst einmal liefert sich der 35-Jährige am 6. September aber ein Mutter-Sohn-Duell bei "Schlag den Star". Die Ochsenknechts treten ab 20:15 Uhr gegen Verona und Diego Pooth an.