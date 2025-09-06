Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Seine Serie Späti geht weiter

Die ZDF-Comedyserie "Späti" erhält nach dem Auftakt im Frühjahr weitere Folgen. Wie Hauptdarsteller und Creative Producer Wilson Gonzalez Ochsenknecht bestätigt, werden sogar gleich zwei weitere Staffeln produziert.
Vor seinem gemeinsamen Auftritt mit Mutter Natascha Ochsenknecht (61) in der ProSieben-Show "Schlag den Star" am Samstagabend hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) seine Fans noch mit einer weiteren beruflichen Ankündigung überrascht. Seine Serie "Späti" wird fortgesetzt - und das gleich mit einem Doppelschlag.