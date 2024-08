Wilsberg bis Nord Nord Mord: RTL+ sichert sich ZDF-Serienhits wie Der Bergdoktor

RTL Deutschland bedient sich im großen Stil beim ZDF. Der hauseigene VoD-Dienst RTL+ hat sich die Streamingrechte an mehreren Serien des öffentlich-rechtlichen Senders gesichert. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um exakt 1.000 Episoden. Darunter sind Publikumslieblinge wie "Der Bergdoktor" und "Wilsberg", Dauerbrenner wie "Das Traumschiff" und "Die Schwarzwaldklinik" sowie Krimireihen wie "Nord Nord Mord" und "Marie Brand".

Serien-Flut in drei Wellen

Die Serien-Flut kommt in mehreren Wellen zu RTL+. Los geht es am 15. September mit den Krimiserien von "Wilsberg" bis "Friesland". Die zweite Fuhre kommt am 15. Oktober an. Sie besteht aus Dramaserien wie "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" und "Bettys Diagnose". Wieder einen Monat später, am 15. November lädt RTL+ das letzte Paket hoch. Darin sind die Klassiker wie "Das Traumschiff", "Die Schwarzwaldklinik" und "Ich heirate eine Familie".

Win-Win-Situation für RTL+ und ZDF?

"Als führender deutscher Privatsender und Streamingdienst wollen wir die erste Adresse für alle Partner in Deutschland sein", sagt Andreas Fischer, COO RTL Deutschland. "Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir jetzt auch mit ZDF Studios einen neuen Lizenzdeal vereinbaren konnten. Dieses hochkarätige Paket an ZDF-Erfolgsserien ist eine perfekte Ergänzung zu unserem eigenen Must-see-Content und kann auf RTL+ auch nochmal eine ganz neue, jüngere Zielgruppe begeistern", zitiert ihn die Pressemitteilung.

Auch das ZDF profitiert von dem Deal. "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit RTL Deutschland. Serienfans haben auf RTL+ künftig eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Lieblingsserien des ZDF - seit zwölf Jahren Marktführer unter den deutschen Fernsehsendern - rund um die Uhr zu genießen", sagt Markus Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Studios laut der Mitteilung.