Willy Brandts Redenschreiber: Schriftsteller Peter Schneider ist mit 85 Jahren verstorben

Peter Schneider prägte mit seinen Werken die deutsche Nachkriegsliteratur. Der einstige Redenschreiber von Willy Brandt und Aktivist der Studentenbewegung erlag nun einer Krebserkrankung. Er wurde 85 Jahre alt.

Die deutsche Literaturwelt verliert eine ihrer prägendsten Stimmen der Nachkriegsgeschichte: Wie mehrere Medien unter Berufung auf den Verlag Kiepenheuer & Witsch berichten, ist der Autor und einstige 68er-Aktivist Peter Schneider (1940-2026) bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren verstorben.

Laut "Die Blechtrommel"-Regisseur Volker Schlöndorff (86), der eng mit Schneider befreundet war und ihm Abschiedsworte in der "Süddeutschen Zeitung" widmete, litt der Autor zwei Jahre lang an Krebs. Im Dezember musste er seine Immuntherapie jedoch wegen starker Nebenwirkungen absetzen.

Peter Schneider war Redenschreiber für Willy Brandt

Schneider hinterlässt ein Werk, das wie kaum ein anderes die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der Bundesrepublik dokumentierte und reflektierte. Geboren 1940 in Lübeck, führte ihn sein Weg über Freiburg nach Berlin, wo er während seines Studiums der Germanistik, Geschichte und Philosophie zu einer zentralen Figur der Studentenbewegung avancierte.

Er engagierte sich viele Jahre lang für die SPD und unterstützte als Redenschreiber den Wahlkampf des späteren Bundeskanzlers Willy Brandt (1913-1992) maßgeblich mit seinen Worten.

Die Stimme einer Generation

Der literarische Durchbruch gelang ihm im Jahr 1973 mit der Erzählung "Lenz". Das Werk traf den Nerv der Zeit und wurde zur identitätsstiftenden Lektüre für die Generation der 68er. Schneider bewies dabei stets Mut zum intellektuellen Anecken und scheute sich in späteren Jahren nicht davor, auch seine eigene Generation einer kritischen Revision zu unterziehen.

Zentrales Thema seines Schaffens war die Stadt Berlin, deren Teilung er in dem 1982 erschienenen Roman "Der Mauerspringer" tiefgreifend analysierte. Bis ins hohe Alter blieb Peter Schneider produktiv, erst Ende 2025 erschien sein letzter Roman "Die Frau an der Bushaltestelle".