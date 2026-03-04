Willy Brandts Redenschreiber: Schriftsteller Peter Schneider ist mit 85 Jahren verstorben

Peter Schneider prägte mit seinen Werken die deutsche Nachkriegsliteratur. Der einstige Redenschreiber von Willy Brandt und Aktivist der Studentenbewegung erlag nun einer Krebserkrankung. Er wurde 85 Jahre alt.
Die deutsche Literaturwelt verliert eine ihrer prägendsten Stimmen der Nachkriegsgeschichte: Wie mehrere Medien unter Berufung auf den Verlag Kiepenheuer & Witsch berichten, ist der Autor und einstige 68er-Aktivist Peter Schneider (1940-2026) bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren verstorben.