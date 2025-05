Willkommen auf der Welt, süße Lily: Max Verstappen ist erstmals Vater geworden

Max Verstappen (27) und Kelly Piquet (36) haben die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes verkündet. Auf Instagram bestätigen der Formel-1-Rennfahrer und seine Partnerin jetzt, dass ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. "Willkommen auf der Welt, süße Lily. Unsere Herzen sind voller denn je - du bist unser größtes Geschenk. Wir lieben dich so sehr", schreibt das Paar zu dem Beitrag. Dazu teilen Verstappen und Piquet zwei Aufnahmen: Auf einem Bild umklammert das Neugeborene den Finger eines Elternteils, ein weiterer Schnappschuss zeigt die frischgebackenen Eltern gemeinsam mit ihrer Tochter.

Für den Rennfahrer ist es das erste Kind. Piquet brachte ihre fünfjährige Tochter Penelope mit in die Beziehung. Das Mädchen stammt aus ihrer Partnerschaft mit dem Formel-1-Fahrer Daniil Kvyat (31).

Fans, Freunde und Familie gratulieren

Unter dem Beitrag sprechen zahlreiche Fans dem Paar ihre Glückwünsche aus. Auch Freunde und Familienmitglieder lassen es sich nicht nehmen, ihre Freude in den Kommentaren mitzuteilen. "Ich kann es kaum erwarten, sie zu treffen", schreibt etwa Verstappens Schwester Victoria (25). Der niederländische Rennfahrer Robert Doornbos (43) gratuliert mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zu eurer hübschen kleinen Prinzessin Lily."

Max Verstappen und Kelly Piquet sind seit 2020 ein Paar. Die Schwangerschaft hatten der Red-Bull-Pilot und das Model bereits im Dezember vergangenen Jahres auf Instagram öffentlich gemacht. Allzu lange müssen die Formel-1-Fans nun aber nicht auf Verstappen verzichten: Sein Rennstall Red Bull Racing ließ am Donnerstag über einen Pressesprecher verlauten, dass er bereits am Freitag an die Strecke zurückkehren werde.