William und Kate: Familienpause statt royaler Oster-Tradition

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) werden wohl nicht am traditionellen Ostergottesdienst der Königsfamilie in Windsor teilnehmen. Stattdessen sollen sie die Feiertage mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) auf ihrem Landsitz in Norfolk verbringen, wie eine Quelle dem "Daily Mirror" bestätigte.

Der Thronfolger habe seinen Vater König Charles III. (76) vorab über die Entscheidung informiert. "Der Prinz teilte dem König seine Absicht mit, das jährliche Treffen auszulassen, um über Ostern ausgedehnte Zeit als Familie zu genießen", erklärte der Insider. "Sie haben sich dafür entschieden, gemeinsam Zeit zu verbringen, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen."

Im vergangenen Jahr nahm Prinzessin Kate nur wenige Wochen nach ihrer Krebsdiagnose ebenfalls nicht an dem Gottesdienst teil. William und die Kinder blieben dem Termin ebenfalls fern. Charles nahm trotz seiner Krebsbehandlung an dem Gottesdienst teil.

Diese Royals werden zum Ostergottesdienst erwartet

König Charles, als Oberhaupt der anglikanischen Kirche, wird am Sonntag wie gewohnt die königliche Familie zum Gottesdienst in der St. George's Chapel führen. Erwartet werden unter anderem Prinzessin Anne (74) mit ihrem Ehemann Sir Tim Laurence (70) sowie der Herzog (61) und die Herzogin von Edinburgh (60). Auch Prinz Andrew (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65), die im vergangenen Jahr überraschend teilgenommen hatten, könnten wieder dabei sein.

König Charles III. und Königin Camilla (77) haben am Gründonnerstag an einer althergebrachten Zeremonie teilgenommen. Die Royals statteten dem in England nordöstlich gelegenen Durham einen Besuch ab, um in der dortigen Kathedrale an einem Gottesdienst teilzunehmen. Der regierende britische Monarch verteilt an dem Tag Geschenke, um Menschen, die unter anderem ein besonderes ehrenamtliches Engagement und Nächstenliebe gezeigt haben, seine Dankbarkeit auszudrücken. Seit langem wird in der Regel "Maundy Money" überreicht. Dabei handelt es sich um speziell geprägte Münzen, deren Anzahl vom Alter des Königs oder der Königin bestimmt wird.