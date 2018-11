William und Kate Auch an Charles Geburtstag im Einsatz

Von red 14. November 2018 - 15:42 Uhr

Gute Laune trotz eines vollen Terminkalenders: Kate und William sind am Mittwoch in South Yorkshire unterwegs. Doch am Abend wartet noch eine besondere Familienfeier im Buckingham Palast.





Rotherham - Eigentlich ist der 14. November ein besonderer Tag für die britischen Royals. Denn Prinz Charles feiert seinen 70. Geburtstag. Wer jedoch denkt, dass die Feierlichkeiten zu Ehren des Prinzen die anderen Familienmitglieder von ihren sonstigen Verpflichtungen befreien, der irrt sich.

Zumindest für Charles Sohn William und dessen Frau Kate ging es am Mittwoch zunächst nach South Yorkshire. Dort wohnten sie der Eröffnung eines neuen Mc-Laren-Automobilzentrums in Rotherham bei. Während sie sich die schicken Flitzer anschauten, stand vor allem Herzogin Kate wieder im Mittelpunkt des Interesses. Wie üblich war ihr Outfit tadellos. Ihren königsblauen Mantel zierte ein Gürtel, der die schlanke Taille perfekt in Szene setzte. Den Mantel trug Kate nicht zum ersten Mal – sie ist bekannt dafür, dieselben Outfits zu verschiedenen Anlässen aus dem Schrank zu holen.

Doch bis zum Abend wird Kate ihren Look sicherlich noch einmal variieren, denn dann geht es in den Buckingham Palast, wo ihr Schwiegervater im Kreise der Familie seinen 70. Geburtstag feiern will.