In diesem Anzug reist Captain Kirk ins All

1 William Shatner (2.v.l.) und seine Crew: Audrey Powers, Chris Boshuizen (l.) und Glen de Vries. Foto: imago/UPI Photo

In wenigen Stunden wird William Shatner ins Weltall fliegen. Entgegen seiner "Star Trek"-Historie wird Captain Kirk das ganz in Blau tun.















Als Captain James T. Kirk drang Schauspieler William Shatner (90) zuerst in gelber, dann in roter Föderationsuniform in unbekannte Galaxien vor. Bei seinem ersten echten Trip ins Weltall wird die "Star Trek"-Legende hingegen ganz in Blau ins Raumschiff steigen. Blue Origin, das Weltraumunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos (57), hat inzwischen ein Foto von Shatner und seinen Crewmitgliedern der Weltraummission NS-18 veröffentlicht.

Die weiteren Personen auf dem Bild: Audrey Powers, Vizepräsidentin für Missionen und Flugbetrieb bei Blue Origin, Glen de Vries, Mitbegründer der medizinischen Forschungsplattform Medidata, und Chris Boshuizen, ein Technologieunternehmer. Eigentlich hätten sie bereits am Dienstag (12. Oktober) starten sollen. Aufgrund von zu starken Winden wurde die Reise allerdings auf Mittwoch (13. Oktober) verschoben.

Er schreibt Geschichte

Der 90-jährige Shatner wäre der älteste Mensch, der in den Weltraum reist, wenn das Raumfahrzeug New Shepard 4 von Blue Origin, das aus einem Raketentriebwerk und einer Kapsel besteht, die Grenze des Weltraums erreicht.