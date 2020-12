Coronavirus in Baden-Württemberg Landesregierung ändert Quarantäne-Regeln

Die baden-württembergische Landesregierung passt die Corona-Regeln von diesem Mittwoch an erneut an und legt die häusliche Quarantäne grundsätzlich auf zehn Tage fest. Zudem gelten neue Regelungen zur Quarantäne in Schulen.