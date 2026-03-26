Mitten im Leben trifft Uwe Frühwald aus Leonberg-Warmbronn ein schwerer Schlaganfall. Seine Genesung verdankt der 58-Jährige auch einer besonderen Reha-Station der Kliniken Schmieder.
Als Uwe Frühwald am 29. August 2025 in den Tag startet, ahnt er nicht, dass bald ein Schicksalsschlag sein bisheriges Leben zerstört. Er, passionierter Busfahrer aus dem Leonberger Teilort Warmbronn und viel unterwegs, hatte Urlaub und ging gerade noch seiner zweiten Leidenschaft nach. „Ich habe Brot im Keller gebacken“, erzählt Uwe Frühwald. Dass mit ihm etwas nicht stimmte, bemerkte die Tochter. „Papa, dein Mundwinkel hängt“, sagte sie.