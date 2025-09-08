Will Smith und Ehefrau Jada: Erster gemeinsamer Auftritt seit Monaten

Ihr erster gemeinsamer Auftritt seit mehr als zehn Monaten: Will Smith und Jada Pinkett Smith zeigten sich beim Lunch in Malibu sichtlich gut gelaunt.
Seltener gemeinsamer Auftritt: Will Smith (56) und Jada Pinkett Smith (53) wurden am Samstag erstmals seit zehn Monaten zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Wie "People" berichtet, genossen die beiden ein entspanntes Mittagessen im Restaurant Nobu in Malibu. Beim Verlassen des Restaurants wirkten beide demnach gut gelaunt, lachend und im Gespräch, während sie auf einen weißen Lamborghini zusteuerten.