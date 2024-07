Will Smith und Ed Sheeran sind dabei: Andrea Bocelli feiert mit Weltstars sein Bühnenjubiläum in der Toskana

1 Der Ausnahmetenor Andrea Bocelli feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Foto: imago/Fotoarena / Allan Calisto

Andrea Bocelli feiert am Montag den Auftakt seiner Konzertreihe zum 30. Bühnenjubiläum. Mit dabei in der Toskana sind in den nächsten Tagen zahlreiche Weltstars aus Musik und Film.











Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum kehrt Star-Tenor Andrea Bocelli (65) in seinen Geburtsort Lajatico in der Toskana zurück. Dazu bringt der erblindete italienische Sänger nicht nur seine Ausnahmestimme, sondern auch jede Menge Weltstars mit in das kleine Dorf bei Volterra. Insgesamt finden unter dem Titel "The Celebration" drei Konzerte statt: Den Auftakt macht die Show am Montag (15. Juli), es folgen zwei weitere Termine am Mittwoch (17. Juli) und am Freitag (19. Juli).