Will Smith: Hollywood-Star reagiert auf die Belästigungsvorwürfe

Nachdem ein Musiker Will Smith sexuelle Belästigung vorgeworfen hat, meldete sich nun die Seite des Hollywoodstars zu Wort - und weist die Anschuldigungen kategorisch ab.
Unmittelbar nachdem ein Violinist schwere Vorwürfe gegen Hollywoodstar und Musiker Will Smith (57) erhoben hat, meldete sich laut "The Hollywood Reporter" nun dessen Rechtsbeistand mit einem Statement zu Wort. Die Anschuldigungen des ehemaligen Tour-Mitglieds Brian King Joseph seien demzufolge "falsch, unbegründet und rücksichtslos". Der Geiger, bekannt aus der US-Fernsehshow "America's Got Talent", hatte zuvor Klage gegen Smith wegen sexueller Belästigung und unrechtmäßiger Kündigung eingereicht.