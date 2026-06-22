Wilhelmsplatz in Stuttgart: Jugendliche attackieren 16-Jährigen mit Flasche – Mann wird verprügelt

Gleich zweimal schlagen Jugendliche am Wilhelmsplatz in Stuttgart zu. Ein 16-Jähriger wird mit einer Glasflasche schwer verletzt. Auf einen 33-Jährigen am Boden wird eingetreten.
Gleich zwei brutale Angriffe hat es am Wochenende am Wilhelmsplatz in Stuttgart gegeben. Eine Gruppe von rund 20 Jugendlichen hat unter anderem einen 16-Jährigen an der Haltestelle in Bad Cannstatt attackiert. Das berichtet die Polizei. Demnach soll einer der Angreifer das Opfer mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt haben.