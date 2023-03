1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Bad Cannstatt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

Ein Mann streitet sich mit einer Personengruppe am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt. Als er sich umdreht, wird er niedergeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.









Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt einen 45-jährigen Mann niedergeschlagen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte sich das spätere Opfer gegen 13 Uhr an der Haltestelle in Fahrtrichtung Stuttgarter Innenstadt aufgehalten und war mit etwa vier Personen in Streit geraten.

Als der Mann sich umdrehte, schlug ihm eine der Personen mit der Faust von hinten ins Gesicht, wodurch der Geschlagene bewusstlos zu Boden ging. Zeugen, die auf den Mann aufmerksam wurden, leisteten Erste Hilfe und alarmierten einen Rettungswagen.

Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 36 00 zu melden.