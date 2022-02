Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt

4 Die Stadtbahn und das Auto kollidierten am Wilhelmsplatz. Foto: Joachim Helbig

Ein Auto und eine Stadtbahn kollidieren am Mittwochmorgen am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt. Eine Person wird offenbar verletzt, der Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen.















Stuttgart-Bad Cannstatt - Am Wilhelmsplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt ist es am Mittwochmorgen zu einem Stadtbahnunfall gekommen, bei dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge eine Person verletzt wurde.

Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, kam es kurz vor 8 Uhr zu dem Unfall, bei dem ein Auto in eine Stadtbahn der Linie U16 krachte. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zu etwaigen weiteren Verletzten liegen noch nicht vor.

Wegen des Unfalls ist der Stadtbahnverkehr am Wilhelmsplatz unterbrochen. Laut SSB sind die die Stadtbahnlinien U1, U2, U13, U16 und U19 betroffen. Ein Stadtbahn-Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Störung war kurz nach 9 Uhr beendet.