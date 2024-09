Wilhelmsheim in Oppenweiler

1 Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Foto: dpa/Jens Büttner

Ein renitenter Heimbewohner hat am Dienstagmorgen in Oppenweiler zwei Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen und sie dabei verletzt.











Die Polizei ist am Dienstag gegen 2.30 Uhr alarmiert worden, weil ein Mann aus einem Wohnheim in Oppenweiler-Wilhelmsheim vermisst wurde. Dieser wurde kurz darauf in seinem Zimmer angetroffen. Als der 28-Jährige durch Rettungskräfte versorgt werden sollte, wurde er laut Polizei aggressiv und verletzte zwei Rettungssanitäter leicht.